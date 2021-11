Greve nos CTT tem "motivação exclusivamente política"

O presidente executivo dos CTT, João Bento, afirmou hoje que a greve convocada para sexta-feira nos Correios de Portugal tem "uma motivação exclusivamente política" e não terá "perturbações de natureza alguma" para os portugueses.

João Bento falava à margem da sexta edição deste ano do CTT 'e-Commerce Day' [dia do comércio eletrónico], que decorreu no auditório do Pólo Tecnológico de Lisboa (Lispolis).

Esta greve "foi convocada vinda do nada, imediatamente a seguir a saber-se qual era o processo político em que iríamos entrar neste final do ano, princípio" de 2022, disse o gestor.

"Portanto, tem uma motivação exclusivamente política e está, na nossa opinião - os sinais que recebemos são nesse sentido - condenada a ter o mesmo sucesso que teve na última greve geral dos CTT, que foi um nível de adesão de 8%", salientou o presidente executivo dos Correios de Portugal.

Portanto, "aquilo que posso dizer aos portugueses é que não esperem perturbações de natureza alguma, sendo certo que as pessoas têm o direito de exercer os seus direitos políticos e constitucionais da maneira que entenderem", mas "considero que é profundamente infeliz fazê-lo quando isso é realizado por razões estritamente políticas, aliás o tema que está omnipresente nessas manifestações é sempre o tema da renacionalização dos CTT", concluiu João Bento.

Entretanto, os chefes de estação dos correios e responsáveis de distribuição tinham manifestado hoje "estupefação e total discordância" com a greve da próxima sexta-feira nos CTT, considerando que tem "motivações ideológicas e políticas" e apelando à não adesão dos trabalhadores.

"É com um sentimento de sentimento de estupefação e total discordância que a ANCEC [Associação Nacional dos Chefes de Estação dos Correios] e a ANRED [Associação Nacional de Responsáveis de Distribuição] encaram a greve geral convocada por algumas organizações sindicais, várias das quais afetas e filiadas da CGTP-IN, para o próximo dia 19 de novembro", sustentaram as associações socioprofissionais, em comunicado.

Criada em 1988 por profissionais da rede de atendimento dos CTT, a ANCEC tem como associados 220 gestores de estações de correios, que diz coordenarem uma atividade que envolve mais de 600 pessoas a nível nacional (continente e ilhas).

A ANRED foi constituída em 1994 por profissionais da rede de distribuição dos CTT, agregando os gestores dos centros de distribuição postal, os supervisores de distribuição, os técnicos e quadros superiores de organização postal, num total de mais de 500 associados que diz coordenarem uma atividade envolvendo mais de 6.000 pessoas a nível nacional (continente e regiões autónomas).

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) anunciou em 29 de outubro uma greve dos trabalhadores dos CTT para 19 de novembro, contra "a destruição dos CTT", a "deterioração do serviço postal" e pelo aumento dos postos de trabalho e salários.

Para o mesmo dia foi ainda marcada uma manifestação nacional em Lisboa.

"Vamos lutar contra a destruição dos CTT que está a ser levada a cabo por esta administração, contra a deterioração do serviço postal, pelo aumento dos postos de trabalho, que é facto fundamental para prestar um serviço de qualidade, pelo aumento dos salários e pela manutenção dos direitos", referiu a Fectrans num comunicado então divulgado.

Segundo a federação, a paralisação e protesto pretendem atingir "salários justos e dignos" bem como a "admissão de trabalhadores efetivos" e a "alteração do modelo organizacional em todos os setores da empresa".

A Fetrans apela ainda a um "serviço postal com qualidade, assegurado pelo estado português" e protestou contra "o assédio e perseguição aos trabalhadores".