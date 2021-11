26 pilotos na final do Campeonato Regional de Motocross

No próximo domingo que a Fajã da Ovelha recebe a Final do Campeonato Regional da Madeira de Motocross 2021, com a organização a estar ao cuidado do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, depois de uma passagem pelo Porto da Cruz.

Trata-se da ultima prova pontuável deste campeonato sendo que a festa dos campeões do Motocross faz-se na Calheta.

Estão já confirmados a presença de 26 pilotos, 8 na classe MX1, 12 na classe MX2 e os restantes 6 nas categorias mais jovens,MX85, MX65 e MX50.

A organização antevê um fim de semana de muita competição, para Ricardo Andrade da Direção de Prova, satisfaz-nos imenso receber a final do Campeonato em casa, mas o principal foco é a realização do evento à semelhança do que temos feito, em segurança e cumprindo com todas as regras inerentes ao evento.

"A lista de inscritos é o reflexo do trabalho que os clubes têm desenvolvido ao longo dos últimos anos nesta modalidade e a prova disso é que continuamos a registar um crescimento contínuo, procura e participação neste campeonato Regional da Madeira de Motocross, que é da responsabilidade dos clubes filiados directamente da Federação de Motociclismo de Portugal", adianta o director de prova que agradece os nossos parceiros e patrocinadores (clube e campeonato), "pois foi com o apoio destes que conseguimos montar e desenvolver este projecto com a qualidade que se viu".

A prova tem início às 10h45 horas com abertura dos treinos e as mangas oficiais têm início pelas 14h00 e a Final de Elites às 18:00.