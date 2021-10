Naufrágio provoca 13 desaparecidos ao largo de Memba, norte de Moçambique

Um total de 13 pessoas estão desaparecidas após o naufrágio de um barco à vela que fazia transporte de pessoas e bens no oceano Índico ao largo da costa norte moçambicana, anunciaram hoje as autoridades.

O naufrágio aconteceu na tarde de quinta-feira nas águas do distrito de Memba, província de Nampula.

A embarcação enfrentou condições meteorológicas adversas quando fazia o trajeto entre Nacala-Porto e Pemba, capital provincial de Cabo Delgado.

De acordo com as autoridades, citadas pela Rádio Moçambique, seguiam a bordo 30 pessoas e estão a decorrer operações de busca para encontrar as 13 pessoas ainda desaparecidas.