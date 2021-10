Mau tempo provoca inundações em vias públicas e habitações em Ponta Delgada

O mau tempo que se faz sentir nos Açores provocou nas últimas 24 horas inundações em vias públicas e três habitações do concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, foram nove as ocorrências, sendo que no caso das inundações nas habitações não foi necessário realojar qualquer família, com os danos a serem apenas materiais.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu na quarta-feira três avisos amarelos para as nove ilhas dos Açores devido a precipitação forte e trovoada, que se prolonga até às 15:00 (mais uma hora em Lisboa) no grupo Oriental, composto pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria.