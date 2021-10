Estudo revela que 63,8% da população cabo-verdiana já teve contacto com bebidas alcoólicas

Um estudo apresentado hoje na cidade da Praia concluiu que 63,8% da população cabo-verdiana já teve contacto com bebidas alcoólicas, enquanto um terço nunca teve contacto e mais de metade depois dos 15 anos.

Segundo o inquérito apresentado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), no âmbito de um evento da campanha presidencial "Menos Álcool, Mais Vida", 44,5% dos cabo-verdianos consumiram bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses, sendo desses 61,6% homens e 27% mulheres.

A nível nacional, 36,7% da população afirmou que nunca consumiu bebidas alcoólicas no último ano, com a maioria do consumo a registar-se na ilha de Santo Antão (54,5%), seguida de São Vicente (51,8%) e Brava (50,6%), entre os três primeiros.

Quanto à principal razão para o consumo de bebidas alcoólicas, 36,7% dos inquiridos afirmou que foi por curiosidade, enquanto 31,6% disse que foi por pressão dos amigos/colegas e 27,4 % que sentiu vontade.

No que diz respeito ao tipo de bebidas consumidas, a maioria dos cabo-verdianos inquiridos (65,9%) afirmou que foi cerveja, seguida de vinho (33,6%), grogue/aguardente (27,3%), pontche (13,3%) e uísque (8,6%).

Pouco mais de um terço dos cabo-verdianos (38,1%) questionados afirmou que consumiu bebidas alcoólicas em festas e eventos com amigos, e fora de casa, enquanto 19,1% disse que foi em casa, e à hora das refeições, e 12,6% foi também em casa, mas sozinho.

Em Cabo Verde, pouco mais de um terço (37,4%) da população disse que a principal razão por ter consumido bebidas alcoólicas foi por diversão/prazer, seguido de sensação de relaxamento, com 33,5%, em que um quarto dos homens (25,7%) afirma que bebe socialmente/para conviver, valores que aumentam para 40,5% nas mulheres.

Quanto ao dinheiro que costuma gastar, por semana, em bebidas alcoólicas, 43,4% respondeu que gasta menos de 500 escudos (4,5 euros) e um quarto (24,7%) entre 501 e 1.000 escudos (9 euros).

O estudo analisou ainda o tipo de problemas familiares provocados pelo consumo de bebidas alcoólicas, concluindo que 5,8% das pessoas que consomem já teve algum problema, que na sua maioria foi agressão verbal (81,2%), seguida de agressão física (20,7) e separação (2,4%).

Ainda no local de trabalho, o inquérito analisou os problemas que os funcionários tiveram por ter consumido bebidas alcoólicas, chegando à conclusão que 1,8% foram acidentes de trabalho e 3,2% foram faltas injustificadas.

O estudo foi realizado pelo INE, no âmbito da campanha "Menos Álcool, Mais Vida", criada há pouco mais de cinco anos pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que está em fim de mandato.

Com uma amostra de 1.700 pessoas, o inquérito foi realizado a nível nacional, entre 19 e 31 de agosto, a pessoas entre os 15 e 54 anos, por entrevistas telefónicas com auxílio de 'tablet', tendo uma margem de confiança de 95% e de erro de 7%.