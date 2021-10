FC Barcelona e Boca Juniors vão disputar jogo de homenagem a Maradona

FC Barcelona e Boca Juniors vão realizar, em 14 de dezembro, um jogo particular de homenagem ao antigo futebolista de ambos os clubes Diego Armando Maradona, que morreu no ano passado, anunciou hoje o emblema catalão.

Em nota divulgada no site oficial, o 'Barça' informou que a 'Maradona Cup' será realizada no Estádio Mrsool Park, em Riade, na Arábia Saudita, tendo como objetivo "homenagear o astro do futebol argentino, quando se cumpre um ano sobre a sua morte".

Diego Armando Maradona morreu em 25 de novembro do ano passado, aos 60 anos, após sofrer uma paragem cardíaca na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires.

'El Pibe' representou o Boca Juniors em duas fases distintas na carreira, a primeira em 1981 e, depois, entre 1996 e 1997, antes de encerrar o percurso nos relvados.

Após a primeira passagem pelo emblema de Buenos Aires, transferiu-se para o FC Barcelona, clube pelo qual alinhou em 1982/83 e 1983/84.

A carreira de Maradona enquanto futebolista, de 1976 a 1997, ficou marcada pela conquista do Mundial1986, ao serviço da Argentina, e por dois títulos italianos e uma Taça UEFA pelo Nápoles, emblema pelo qual alinhou de 1984 a 1991.