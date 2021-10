Queda em unidade hoteleira mobiliza bombeiros

Uma queda ocorrida num hotel na Rua do Gorgulho, no Funchal, mobilizou uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

As primeiras informações davam conta de que a mulher, com cerca de 60 anos, teria batido com a cabeça, mas chegados ao local, os bombeiros perceberam que a vítima apresentava suspeita de fractura de uma perna.

A senhora foi imobilizada e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.