FC Porto vence em Tondela e sobe provisoriamente à liderança da I Liga

O FC Porto subiu hoje provisoriamente à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Tondela, por 3-1, com um 'hat-trick' de Taremi, em jogo da nona jornada.

Neto Borges (04 minutos) ainda deu vantagem ao Tondela, mas avançado iraniano, com golos aos 20, 43 e 79, deu o triunfo ao FC Porto, que passa a somar 23 pontos, mais dois do que o Benfica e três do que o Sporting, equipas com menos um jogo disputado.

O Tondela, que terminou a partida com menos um jogador, por expulsão de Undarrabena, aos 28 minutos, interrompeu uma série de duas vitórias consecutivas e mantém-se com nove pontos.