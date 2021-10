"Estou tranquilo em relação ao meu futuro"

A eliminação da Taça de Portugal diante o 15.º classificado da II Liga não belisca a confiança de Júlio Velázquez. O treinador do Marítimo sente-se "tranquilo" em relação ao seu futuro no emblema insular e diz que já falou com o presidente Carlos Pereira.

"Temos de levantar a cabeça e pensar já no próximo jogo do campeonato. No final, estive a falar com presidente apenas sobre as incidências do jogo", referiu o técnico espanhol de 40 anos que não vence há sete jogos consecutivos - a última vitória do Marítimo remonta a 16 de Agosto, diante a Belenenses SAD, num desafio a contar para a 2.ª jornada da I Liga.

Varzim elimina Marítimo da Taça de Portugal Verde-rubros jogaram reduzidos a 10 elementos desde os 65 minutos por expulsão de Rúben Macedo

Júlio Velázquez não partilha da opinião que o momento-chave da eliminação, diante o Varzim, esteja correlacionado à expulsão de Rúben Macedo e até considera esse pensamento "um pouco redutor". Ainda assim, o espanhol considera que a decisão de Artur Soares Dias "foi importante, sem dúvida, mas houve outras situações que ditaram o desfecho do jogo".

Para mim, fizemos um bom jogo, dentro das características da Taça de Portugal. Sabíamos que frente ao Varzim, mesmo sendo um adversário de uma divisão inferior, ia ser um jogo difícil, perante uma equipa com jogadores experientes, que já jogaram na I Liga. Júlio Velázquez, treinador do Club Sport Marítimo

O treinador dos verde-rubros considerou que a sua equipa entrou "bem no jogo", mas que custou aos homens da frente definição. "Faltou-nos eficiência quando chegámos à área adversária. Se tivéssemos feito um golo nas oportunidades que tivemos no início, a partida teria outro desenvolvimento. Deixámos crescer o Varzim", lamentou.

O jogo acabou por se decidir nos penáltis, onde Ricardinho, André Vidigal e Beltram falharam os respectivos remates.