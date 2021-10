Vivemos num Mundo cada vez mais acelerado em que muitas das vezes parar para pensar ou analisar o que nos rodeia é tarefa impossível. Não há tempo a perder entre a loucura do trabalho, as nossas próprias dúvidas existenciais, a exigência da profissão e a dedicação à família ou amigos. Andamos numa placa giratória que roda cada vez mais rápido e nós vamos tentando acompanhar. Acordamos a pensar no que temos para fazer, quem tem filhos ainda leva com uma série de tarefas mal o dia começa, escolas, trabalhos, atividades extra curriculares, refeições, as nossas próprias refeições e logo a seguir o foco obrigatório num panorama laboral cada vez mais competitivo e frio, sem complacência para falhas e muito menos talhado para comportar problemas de ultima hora ou estados de alma. Passamos o dia tão embrenhados na razão, no executar de tarefas, em busca de resultados, em sermos melhor que os outros e ainda não falhar com os nossos que nem damos conta do que temos à nossa volta.

Por todos esses motivos e mais alguns, que nos trancam o nosso lado mais emocional e nos desenvolvem características que quase assumimos em piloto automático, muitas vezes nem nos apercebemos das pessoas tóxicas que nos acompanham e que nos empurram para baixo ou nos dificultam a vida quando as relações humanas deviam proporcionar exatamente o contrário. Elas assumem as mais variadas peles e personalidades, camufladas entre boas ações e atitudes altruístas mas que carregam veneno que nos vai intoxicando aos poucos até perdermos as forças e até a vontade. Características como a agressividade, os ciúmes, a inveja, a manipulação e até a possessividade que por vezes surgem disfarçadas e nos atacam quando menos esperamos ou precisamente quando caímos em situações de maior desequilíbrio. É por isso fundamental fazermos permanentemente um exercício de reflexão sobre as atitudes dos outros e ter a capacidade de identificar essas pessoas invejosas, pessimistas, desequilibradas e narcisistas, seja no ambiente de trabalho, nas relações familiares ou amorosas, nas paixões, na amizade e em todo o tipo de relações sociais que estabelecemos.

A forma mais frequente é a da manipulação e essa pode assumir várias formas. A criação de ascendentes, os comportamentos abusivos que tendem a controlar e a reverter discussões transformando vítimas em culpados, o desenvolvimento de neblinas comportamentais que nos tendem a alterar a percepção das situações. Mas também o silêncio. Uma das formas de tortura mais antigas é o silencio que leva à angustia e à ansiedade que não nos permite pensar ou raciocinar e nos aprisiona a um estado de espírito. As pessoas falsas que dizem tudo e o seu contrário, a bipolaridade que nos deixa à beira de um ataque de nervos, a constante vítimização que nos faz sentir culpados de qualquer coisa que não corresponde à realidade ou até os colegas que se fazem de prestáveis e quase amigos e nos pregam rasteiras ou nos montam constantes ratoeiras para no fim ainda virem confortar e dar palmadinhas nas costas. As próprias redes sociais que constroem um mundo paralelo, muitas vezes bem longe da realidade e que nos criam inseguranças, nos desmotivam e semeiam dúvidas que nos destroem a auto estima.

É uma das grandes pragas da humanidade. Os tóxicos, que nos trazem desilusões e a quem tantas vezes dedicamos tempo que perdemos irremediavelmente. Quantas vezes é que no fim de sermos enganados e ludibriados ainda nos sentimos estúpidos por ter dado oportunidade a gente que não vale nada. Quando na verdade o problema está muito pouco em nós mas nos que usam táticas para nos atrasar o caminho. Esse é um dos grandes dilemas das nossa vida e um dos grandes segredos par sermos felizes. A capacidade que temos para evitar os mentirosos, os controladores e os negativos. É preciso mais do que um faro apurado para os sentir. Precisamos de tempo para nos debruçarmos sobre os problemas. Tempo que muitas vezes não temos. Todos nós temos pessoas tóxicas à nossa volta, que desejam o nosso mal, que não nos querem ver crescer, que se alimentam das nossas angustias. Oportunistas e predadores que desesperam com a nossa felicidade e que fazem de tudo para nos roubar a magia e a ilusão. É fundamental percebermos os sentimentos e ter inteligência emocional para nos afastarmos de quem nos estraga os dias. Eles andam aí, sempre com o apetite aguçado para nos roubar os sonhos.É bom estarmos atentos e conhecermos bem quem nos rodeia. Às vezes temos a tentação de colecionar amigos e “irmãos”. Cuidado. Mais vale poucos e bons.