O serviço de Endocrinologia aumentou o número de consultas em cerca de 10%, com cinco médicos, um internista e cinco enfermeiros. Este foi um dos dados avançados pelo secretário regional da Saúde, hoje, na abertura das XV Jornadas de Diabetes da Madeira e o 6º Simpósio Satélite da Tiróide.

Na mesma sessão, o director de Serviço de Endocrinologia, Silvestre Abreu, reconheceu a existência da pandemia silenciosa da diabetes que aumenta globalmente. Há uma prevalência de 13.6% entre os 20 e os 79 anos de idade, valores que devem ser combatidos.

Pedro Ramos indicou ainda que o SESARAM tem diferentes rastreios de base populacional, como é o caso da Retinopatia Diabética.

Por seu lado, Júlio Nóbrega, director clínico do SESARAM, acentuou que a actividade assistencial depende da actividade formativa, tendo enaltecido o papel do Serviço de Endocrinologia em período pandémico.

João Raposo alertou para a necessidade de encarar a diabetes como um problema da sociedade, "para além do problema de saúde que é". O presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia ressalvou também o aumento da prevalência da doença, apelando a uma mudança de estilos de vida.

Estas Jornadas realizam-se regularmente desde há 34 anos e têm como objectivo compartilhar conhecimentos e ajudar os profissionais de saúde a lidar com as pessoas com diabetes. Este ano, 500 profissionais assistem aos trabalhos que contam com os especialistas Alberto de Leiva, Sobrinho Simões e Edward Limbert.