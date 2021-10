Funeral do Cónego Alexandre Mendonça está a ser presidido pelo Cardeal Baltazar Porras

Está a decorrer o funeral do Cónego Alexandre Mendonça no Centro Português de Caracas e está a ser presidido pelo Cardeal Baltazar Porras de Caracas e concelebrado por cerca de duas dezenas de sacerdotes.

Também, neste último adeus ao cónego Alexandre Mendonça estão presentes várias entidades presentes, desde o Embaixador de Portugal em Caracas, o Cônsul Geral e vários dirigentes directivos do Centro Português de Caracas e ainda conta com a participação de muitos emigrantes que quiseram despedir-se do mentor e capelão da Missão Católica Portuguesa em Caracas.

Natural do Funchal, freguesia de São Pedro, o padre Alexandre Mendonça emigrou para a Venezuela com apenas 12 anos de idade e, actualmente, era capelão pela Missão Católica Portuguesa em Caracas, cónego e director da casa sacerdotal.

Estão a decorrer neste momento em Caracas os actos fúnebres e neste momento ouviu -se “ A Portuguesa” no Centro Português de Caracas.

O sacerdote faleceu numa clínica vítima de Covid-19.