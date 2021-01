Rui Correia titular diante do Benfica

Rui Correia é aposta de Luís Freire para o jogo diante do Benfica, com início agendado para as 17 horas, no Estádio da Luz. O português vai formar dupla de centrais com Pedrão.

Perante a ausência de Azouni, que cumpre jogo de castigo, o treinador alvinegro chamou Francisco Ramos ao ‘onze’.

Eis o onze do Nacional: Daniel Guimarães, Kalindi, Rui Correia, Pedrão, Witi, Nuno Borges, Francisco Ramos, Vicente Thill, Koziello, Kenji Gorré e Rochez.

No banco de suplentes dos alvinegros estão Riccardo Piscitelli, Lucas Kal, Alhassan, Camacho, Danilovic, Rúben Micael, João Vigário, Rúben Freitas e João Victor.

Já Jorge Jesus apresenta o seguinte ‘onze’, com várias alterações, face ao número de casos de covid-19 no plantel do Benfica: Svilar, João Ferreira, Jardel, Ferro, Cervi, Weigl, Pizzi, Chiquinho, Rafa, Seferovic e Darwin.

O Benfica-Nacional, com transmissão na BTV, tem início agendado para as 17 horas, com arbitragem de Rui Costa (AF Porto).