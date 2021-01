Sporting defende liderança da I Liga na visita ao lanterna-vermelha Boavista

O Sporting procura reforçar a liderança da I Liga de futebol na visita ao Boavista, último classificado, para a 15.ª jornada, depois de FC Porto e o Benfica defrontarem Farense, fora, e Nacional, em casa, respetivamente.

Na terça-feira, após a final da Taça da Liga com o Sporting de Braga, os 'leões' tentam, no Estádio do Bessa, no Porto, regressar às vitórias no campeonato, depois do empate caseiro (1-1) com o Rio Ave, na última ronda, com 'encarnados' e 'dragões', que entram ambos em campo um dia antes, à espera de um deslize do líder.

Com quatro pontos de vantagem sobre os seus dois principais rivais, o Sporting vai ter pela frente o lanterna-vermelha, num terreno onde esta temporada o Benfica já caiu com 'estrondo', com uma derrota por 3-0, naquela que é até agora a única vitória dos 'axadrezados' na competição.

Ao todo, são oito jogos seguidos sem vencer para o Boavista, que ainda procura o primeiro triunfo desde a chegada do técnico Jesualdo Ferreira, três vezes campeão nacional com o FC Porto na primeira década de 2000, ao comando da equipa.

Caso o FC Porto vença em Faro e o Benfica bata em casa o Nacional, a equipa de Rúben Amorim, que tem seis vitórias e apenas um empate fora de Alvalade, sobe ao relvado do Bessa mais pressionada, com apenas um ponto de vantagem na frente.

Mesmo com muitas baixas, devido a um surto de infeções pelo novo coronavírus, com oito jogadores infetados, entre os quais todos os defesas titulares, o Benfica aparece como superfavorito frente ao Nacional, que só tem derrotas no novo ano e que está apenas um ponto acima da zona de despromoção.

Após o empate (1-1) no clássico com o FC Porto no Dragão e a eliminação nas meias-finais da Taça da Liga com o Sporting de Braga (2-1), o duelo com os madeirenses, no Estádio da Luz, pode recolocar os 'encarnados' na senda das vitórias.

O Nacional, que apenas tem uma vitória fora da Madeira, viaja para Lisboa com três derrotas nos três últimos jogos na I Liga e uma eliminação na Taça de Portugal diante do FC Porto.

Mais difícil pode ser a tarefa do campeão nacional FC Porto, no Algarve, perante o Farense, antepenúltimo classificado, equipa que na última ronda não atuou, devido ao adiamento do duelo com o Vitória de Guimarães, por causa de gelo no relvado, e tem um bom registo em casa.

O Farense não perde no seu terreno desde 25 de outubro de 2020 e registou três vitórias e um empate nos quatro jogos disputados no São Luís -- o único desaire caseiro, diante do Rio Ave (1-0), foi no Estádio do Algarve.

Também 'alvo' da covid-19, com alguns jogadores ausentes, incluindo o capitão e melhor marcador Sérgio Oliveira, o FC Porto está obrigado a vencer para continuar na perseguição ao Sporting e para não deixar o Benfica fugir no segundo posto.

Quem espera nova 'escorregadela' dos três da frente é o Sporting de Braga, quarto classificado, que na última ronda acabou mesmo por aumentar a diferença por um ponto, depois de um desaire no terreno do Paços de Ferreira, por 2-0.

Na terça-feira, os minhotos recebem o Gil Vicente, outro dos 'aflitos', e podem entrar em campo já depois de terem caído provisoriamente para quinto, caso o Paços de Ferreira vença no terreno do Marítimo, no domingo, no jogo que marca o arranque da a jornada.

No mesmo dia, o Moreirense recebe o Portimonense e o Famalicão joga em casa com o Vitória de Guimarães.

Programa da 15.ª jornada:

- Domingo, 24 jan:

Marítimo - Paços de Ferreira, 15:00

Moreirense -- Portimonense, 17:30

Famalicão - Vitória de Guimarães, 20:15

- Segunda-feira, 25 jan:

Belenenses SAD -- Tondela, 14:30

Rio Ave - Santa Clara, 16:30

Benfica -- Nacional, 17:00

Farense - FC Porto, 20:15

- Terça-feira, 26 jan:

Sporting de Braga - Gil Vicente, 19:45

Boavista -- Sporting, 21:15