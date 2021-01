Três feridos em acidente no Funchal

Dois automóveis colidiram há instantes no Caminho da Ribeira Grande, acima do Campo do Marítimo.

Deste acidente resultaram três feridos. Dois foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça em ambulâncias dos Bombeiros Sapadores do Funchal e a terceira vítima foi levada por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa.

Os ferimentos são para já desconhecidos.