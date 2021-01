Luísa Sousa na Jaime Moniz

A Escola Secundária Jaime Moniz, através dos Cursos de Educação e Formação e do Curso de Línguas e Humanidades/Turma 47 do 12.º ano de escolaridade, proporcionou aos alunos um encontro com Luísa Sousa, autora do livro 'Um Caminho para Todos – Diário de uma peregrina no Caminho de Santiago'.

As três palestras foram enquadradas no tema 'Interculturalidades', desenvolvido no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento do 12.º ano do ensino regular (turma 47).

Luísa Sousa é madeirense e percorreu a pé o famoso caminho, entre Sevilha e São Tiago de Compostela ou Via de La Plata, ao longo de mil quilómetros, durante 42 dias.

Com os estudantes, Luísa Sousa partilhou as aprendizagens que viveu nessa experiência, os encontros inesperados, as lições de vida, a descoberta de lugares e pessoas ou a necessidade de superar os obstáculos diários.

Em tempo de pandemia, sublinha a Jaime Moniz, "estas palestras feitas individualmente a cada turma, por força das restrições sanitárias, proporcionaram aos jovens algumas lições de vida do peregrino, nomeadamente o saber viver com pouco, o saber apreciar a generosidade de desconhecidos, a superação das dificuldades, o espírito de resiliência e a importância de fazer o caminho que seguramente mudará vidas. Nada fica igual depois de trilhado o caminho. Afinal, o caminho é o ponto de partida para redescobrir tantos outros caminhos".

Luísa Sousa costuma deixar testemunho nas escolas do território continental português, para estimular futuros peregrinos. A autora tem vivido também outras experiências de missão fora de Portugal.