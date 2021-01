Programa INICIE + com candidaturas abertas até 12 de Fevereiro

A secretaria regional da Economia anunciou, hoje, a prorrogação do prazo de entrega de candidaturas do Sistema de Apoio às Iniciativas Empresariais das micro e pequenas empresas da Região Autónoma da Madeira (INICIE+) até 12 de Fevereiro.

O concurso deveria encerrar amanhã, 29 de Janeiro, mas com o prolongamento do prazo, as empresas dispõem de mais duas semanas para submeterem os seus pedidos de apoio.

Recorde-se que esta medida de apoio financiada pela reutilização de ajuda reembolsável concedida no âmbito do Programa Intervir pretende apoiar o tecido empresarial da Região.

O secretário regional da Economia justifica o prolongamento do prazo devido à “enorme procura” pelos apoios mesmo em tempo de pandemia. “Os empresários, mesmo os pequenos empresários, querem trabalhar, investir, criar riqueza, querem inovar, e tem procurado os apoios disponíveis” sublinha o governante, acrescentando uma ideia que tem defendido desde o início do mandato: “o centro da economia são os trabalhadores e as empresas e por essa razão, é para as empresas que se devem canalizar a maioria dos sistemas comunitários de incentivos”

O programa INICIE + conta com uma dotação de 2,5 milhões de euros e tem por objectivo financiar operações de criação, expansão ou modernização de micro e pequenas empresas, que contribuam para uma maior dinamização da actividade económica regional em geral e para as quais é exigido um maior esforço de adaptação às novas condições que hoje caracterizam o ambiente empresarial, e que reflectem o impacto da pandemia.

São suscetíveis de financiamento os projectos que promovam a criação, expansão ou a modernização do ecossistema empresarial, privilegiando iniciativas inovadoras e competitivas, que contribuam para o fortalecimento e revitalização da base económica regional. O apoio a conceder no âmbito deste sistema reveste a forma de incentivo não reembolsável e não poderá exceder €50 000 por projeto, o dobro da primeira fase.

O INICIE + privilegia, atribuindo uma majoração de 15%, os projectos localizados fora do concelho do Funchal, naquilo que é visto como sendo um incentivo ao desenvolvimento económico dos restantes concelhos, algo que é também, para o secretário regional da Economia, de “importância nuclear para este governo, ou seja, promover a descentralização e o desenvolvimento económico mais harmonioso na Região”.

“As verbas disponíveis em termos de Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), canalizadas para o apoio ao tecido empresarial são, no actual momento, fundamentais, somando a outras medidas que têm sido implementadas pelo Governo Regional para garantir a manutenção dos postos de trabalho e apoiar a tesouraria das empresas”, garante Rui Barreto.