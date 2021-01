48 casos de Covid-19 detectados numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

A Direcção Regional de Saúde divulgou, há instantes, mais um boletim epidemiológico diário. A Região regista hoje um novo máximo de casos de Covid-19.

São 160 casos positivos no total, sendo que há a assinalar que 48 dos casos de transmissão local reportados hoje foram identificados no âmbito da investigação epidemiológica em curso numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do sector público.

No que respeita ao surto identificado nesta instituição, à data foram confirmados um total de 68 casos de COVID-19 (46 residentes e 22 colaboradores).

As autoridades de saúde de saúde aguardam ainda alguns resultados definitivos dos testes laboratoriais efectuados hoje, a repetir durante o dia de amanhã.