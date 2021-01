Rui Barreto declara apoio a Marcelo Rebelo de Sousa

O líder do CDS/Madeira, Rui Barreto, declarou hoje o seu apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais do próximo domingo, considerando que é "o único candidato que pode vencer a esquerda".

"Marcelo é o único candidato que pode vencer a esquerda, sobretudo Ana Gomes, uma personagem política que muito mal fez à Madeira, colocando em causa receitas fiscais e quase 3.000 postos de trabalho gerados pelo Centro Internacional de Negócios (CINM)", afirmou o presidente dos centristas desta região à agência Lusa.

Rui Barreto, responsável do partido da coligação do Governo Regional da Madeira (PSD/CDS), no qual é o secretário da Economia, vincou que "os madeirenses não esquecem" a postura da candidata Ana Gomes contra o CINM.

No entanto, o centrista defendeu que o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa deve ser "mais descomprometido" na relação com os governos de esquerda.

O dirigente do CDS/Madeira apelou ao Presidente da República que "dê mais atenção aos temas das Regiões Autónomas, entre os quais a garantia de que o princípio da continuidade territorial é cumprido e a possibilidade de criação de um sistema fiscal próprio".

No seu entender, Marcelo Rebelo de Sousa também é o único dos candidatos "que está preparado para exercer o mandato", contribuindo para "unir Portugal e para representar, com dignidade, o Estado português exteriormente".

Complementou que o chefe de Estado pode constituir-se como "um travão aos populismos de direita, encarnado por André Ventura, e de esquerda, representado por Ana Gomes".

"Vivemos tempos em que alguns, quer à direita, quer no polo oposto, põem em causa a democracia e isso é absolutamente inaceitável pois, independentemente das diferenças ideológicas que cada um de nós transporta, e que são legítimas, deve haver um consenso em torno da defesa das instituições democráticas", argumentou.

Rui Barreto considerou que a campanha eleitoral evidenciou que "quem lança desconfiança sobre tudo e sobre todos não pode, de nenhuma forma, ser o mais alto magistrado da nação e, por consequência, guardião do sistema constitucional que, com defeitos e virtudes, nos trouxe a um patamar de desenvolvimento que quer Portugal, quer a Madeira, jamais tinham experimentado".

O responsável centrista insular admitiu que "não está tudo bem no funcionamento do sistema".

Contudo, opinou, é necessário "procurar, sempre, corrigir falhas e imperfeições", o que deve acontecer sem "lançar suspeições sobre tudo e todos, muito menos (...) assumindo políticas de exclusão, que atentam direitos básicos que alicerçam a sociedade portuguesa".

Também o líder do PSD/Madeira e presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, declarou na terça-feira o seu apoio à candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.

"Neste enquadramento, o voto em Marcelo Rebelo de Sousa é o único recomendável, porque é o único capaz de derrotar a esquerda anti-autonomista que ainda manda em Portugal", sustentou Miguel Albuquerque num comunicado divulgado na região.

Às eleições presidenciais de 24 de janeiro concorrem o atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a ex-eurodeputada do PS Ana Gomes, o deputado único e presidente do Chega, André Ventura, a deputada ao Parlamento Europeu e membro da direção BE, Marisa Matias, o eurodeputado e dirigente da cúpula do PCP, João Ferreira, o dirigente da Iniciativa Liberal Tiago Mayan e o ex-autarca Vitorino Silva ("Tino de Rans"), agora presidente do RIR (Reagir, Incluir, Reciclar).