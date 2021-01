Marcelo Rebelo de Sousa ganhou no concelho de Santa Cruz com 70,26%, seguindo-se André Ventura com 10,33%, Ana Gomes com 8,39%, Marisa Matias com 4,99%. Vêm depois Tiago Mayan Gonçalves (2,27%), Vitorino Silva (2.05%) e João Ferreira (1,7%).