Centenas de eleitores já votaram para as presidenciais no Funchal

Inscreveram-se 1.649 e algumas dezenas já votaram. As eleições para escolher o próximo Presidente da República já começaram. Desde as 8 horas que as urnas abriram nos locais destinados ao voto antecipado, que, na Madeira é na CMF.

Até este momento já votaram perto de três centenas de pessoas, uma delas constituída por eleitores com residência oficial fora do Funchal e em concelhos do continente e dos Açores.

Na sede da CMF, existem três mesas de voto: duas no átrio principal, destinadas a eleitores do Funchal, e uma na parte de trás, para eleitores de outros concelhos da Região, do continente e dos Açores.

Neste momento, existem filas um tanto quanto longas, quer de eleitores do Funchal, cerca de uma centena, que dos demais, aproximadamente 40 pessoas.

As urnas têm encerramento previsto para as 19 horas.