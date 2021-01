24 bombeiros do Porto Santo foram vacinados contra a Covid-19

Um total de 24 bombeiros da corporação de 'soldados da paz' do Porto Santo foram esta sexta-feira vacinados contra a Covid-19. No próximo dia 12 de Fevereiro será administrada a segunda dose.

Cinco enfermeiros estiveram envolvidos na inoculação das 150 vacinas que estavam agendadas para hoje, 30 das quais referentes à segunda dose da vacina dos profissionais de saúde que foram vacinados no dia 1 de Janeiro de 2021.

Pedro Ramos destaca “trabalho feito no Porto Santo” Governante elogiou a estrutura de saúde da ilha dourada e o comportamento dos habitantes da ilha no combate à pandemia

Para além dos profissionais do Centro de Saúde do Porto Santo, foram também vacinados os utentes e colaboradores do lar do Porto Santo.

Em curtas declarações proferidas ao DIÁRIO, a enfermeira Ana Gouveia, responsável pela vacinação de muitas pessoas na Ilha Dourada, explicou que "as vacinas salvam vidas" e que "isso é uma prova desde há muitas décadas", mas "além de salvar vidas evita muitas incapacidades, portanto, dá qualidade de vida aos que vivem".

"Neste momento, a grande esperança da humanidade está nesta vacina. Daí que fazer parte desta equipa que está na linha da frente da vacinação é um privilégio enorme neste momento", considerou Ana Gouveia.