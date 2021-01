Campanha fez-se de palavras

Termina hoje a campanha eleitoral para Presidente da República. No fecho, ficam as frases das últimas horas, acompanhadas de imagens de encher o olho.

"É muito importante que as pessoas pensem que não há suspensão da democracia. O estado de emergência e o confinamento não suspendem a democracia, não suspendem a liberdade política, não suspendem a diversidade de opiniões, não suspendem aquilo que é a participação de todos na escolha do futuro coletivo." Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e recandidato ao cargo

"Como Presidente, quando coloquei a questão do adiamento ou não das eleições, várias vezes. Como Presidente, quando fiz tudo para alargar o voto antecipado. Como Presidente, quando fiz tudo no decreto presidencial para permitir o voto, pela primeira vez, dos confinados por razões da pandemia, ou apliquei isso especificamente aos lares. E como candidato participando - que eu me recorde como nenhum Presidente que se recandidatou - em três dezenas de entrevistas e de debates no espaço de um mês e dez dias."

Idem, quando instado a dar exemplos do seu contributo para a mobilização dos eleitores.

"Estamos perante uma decisão que não é de nenhuma forma motivada por qualquer necessidade do país, por qualquer objetivo de melhoria o país. [Trata-se de uma] decisão motivada única e exclusivamente por aumentos do lucro do acionista e não de promover a descarbonização."

João Ferreira, candidato presidencial apoiado pelo PCP, numa intervenção numa sessão pública em Leça do Balio sobre o encerramento da refinaria da Galp em Leça da Palmeira

"Acho muito sensata [a decisão de suspender missas e catequeses], pois se todo o país está neste momento a fazer um esforço de confinamento reforçado, a Igreja Católica acompanha o esforço de todo o país."

Marcelo Rebelo de Sousa

"Chamaram-me 'rottweiler' e eu procuro corresponder às características do 'rottweiler', sou persistente e não largo. Há pouco dizia-vos, a uma pergunta vossa, que não sabia classificar animais... O perigo não vem dos animais, vem dos seres humanos que são perigosos para outros seres humanos e não são solidários."

Ana Gomes, candidata presidencial, em visita à associação de proteção animal Midas, em Custoias (no concelho de Matosinhos)

"O país não pode ser gerido em ciclos de 15 dias e o que temos é um Governo que não sabe pensar nem planear o futuro. O país está a ser gerido em ciclos de 15 dias, ou em ciclos até menores, e isto não é governar. E um Presidente da República também tem de ter uma palavra quanto a isto."

Tiago Mayan Gonçalves, candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal

"Sou contra qualquer tipo de protesto violento contra qualquer candidato. Ninguém atua de forma violenta em meu nome."

Ana Gomes, sobre o protesto que se verificou contra o candidato presidencial do Chega, André Ventura, que foi apedrejado à saída de um comício da campanha eleitoral em Setúbal

"Condeno totalmente qualquer forma de violência, ameaça ou coação, venham de onde vierem, dirijam-se a candidatos, jornalistas ou quaisquer outros cidadãos."

Tiago Mayan Gonçalves

"Não se derrota o ódio com violência. Somos um país melhor do que o candidato da extrema-direita e seremos capazes de o vencer na luta democrática."

Marisa Matias

"Todas as medidas que nos permitam salvar vidas são absolutamente necessárias, sempre estive de acordo com elas e, a par dessas medidas, os apoios que são necessários para que as pessoas possam manter a sua vida, com dignidade, e com o mínimo de conforto possível a que têm direito."

Marisa Matias

"Como eu tinha antecipado, penso que estas medidas eram de esperar. Compreendo que o Governo as tenha decretado tendo em atenção a progressão assustadora da pandemia e a necessidade de intervir rapidamente para achatar a curva e diminuir a pressão na linha da frente dos hospitais."

Ana Gomes, sobre as medidas anunciadas pelo Governo, como o encerramento das escolas

"Gosto quando vejo políticos a dar afetos às pessoas, abraços e afetos, mas também temos de dar abraços às árvores, à água, à natureza. Fiquei triste [quando vi que] ele tirou milhões de 'selfies' e não tirou uma 'selfie' com a [ativista] Greta Thunberg, que é uma voz mundial, que leva muita gente atrás, que conseguiu fazer mais pelo clima do que muitos políticos mundiais."

Vitorino Silva, candidato presidencial

"Os comentários e a avaliação que eu tenho feito, quer sobre a etnia cigana, quer outros grupos, é uma avaliação política. Por muito que se possa discordar, penso que se discorda com argumentos, com debate político e não com pedras."

André Ventura, candidato presidencial do Chega

"Apelo, por isso, hoje novamente ao voto, qualquer que ele seja, como sinal de que a pandemia não calou a nossa resistência, o nosso desejo de vencer, a nossa fidelidade a quase nove séculos de história feita de árduos desafios e de férrea sobrevivência". Marcelo Rebelo de Sousa

"A segunda volta é, de facto, possível e aí, mais do que nunca, todos teremos a responsabilidade histórica de congregar, de unir, desde logo todos aqueles à esquerda que sabem a importância da democracia para a liberdade e para o cumprimento deste país"

Ana Gomes

"Se as pessoas de esquerda forem votar, haverá duas candidatas à frente de Ventura e não só uma. Em Portugal, a democracia e a solidariedade são mesmo muito maiores que a política do ódio."

Marisa Matias

"Não há nenhum tipo de justificação para combate à pandemia que impeça (...) que ocorram aulas 'online'. Isto é importantíssimo e o senhor Presidente da República tem de sair imediatamente do seu silêncio cúmplice e fazer ver que o estado de emergência, que ele próprio decretou, não permite isto."

Tiago Mayan Gonçalves

"Não foi só a covid-19 que nos colocou uma máscara, os políticos deste país também colocaram uma máscara à Cultura. Em nossa casa nunca passámos fome, nem nunca houve falta de livros. Houve sempre comida e houve sempre estantes de livros. Um país onde não haja cultura, onde não se investe na cultura, é um país morto."

Vitorino Silva

"Conhecer a Constituição, esta é a melhor vacina contra aqueles que querem subverter a Constituição e com ela subverter o regime democrático. Quem aqui aceder pode ir imediatamente parar a uma Constituição que está alojada no site da candidatura e pode conhecer aquele Portugal que está por cumprir, desde logo no plano dos direitos."

João Ferreira