Detido agente da polícia moçambicana por liderar grupo de assaltantes

Um agente da Polícia da República de Moçambique (PRM) está detido por suspeita de liderar um grupo de assaltantes à mão armada na província da Zambézia, no centro de Moçambique, disse hoje à Lusa fonte da corporação.

O agente, que estava afeto ao quinto regimento da polícia de fronteira, no distrito de Milange, terá constituído uma quadrilha e foi detido após investigações sobre um roubo num estabelecimento comercial, disse o porta-voz da PRM na Zambézia, Miguel Caetano.

Segundo a PRM, o agente e outras três pessoas, entre as quais um funcionário do Conselho Autárquico do distrito de Milange, assaltaram o estabelecimento na quarta-feira e levaram duas motorizadas e 21 mil meticais (231 euros).

"Após a denúncia do assalto houve um trabalho de averiguações, levado a cabo em coordenação com o Serviço Nacional de Investigação Criminal, e foi possível neutralizar o agente e a partir dele deter os outros três membros da quadrilha", acrescentou o porta-voz.

De acordo com a PRM, o agente da polícia, agora detido, tinha sido destacado para Cabo Delgado, integrando as forças que combatem a insurgência armada na região, mas desertou, sendo agora encontrando a liderar um grupo de assaltantes.