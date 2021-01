Alemanha disposta a ajudar Rússia no desenvolvimento da vacina SputnikV

A chanceler alemã Angela Merkel disponibilizou-se hoje em cooperar com a Rússia no combate à pandemia e ofereceu apoio técnico a Moscovo no processo do pedido de autorização da vacina russa Sputnik V junto da Agência Europeia do Medicamento.

Em conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica na Alemanha, Merkel recordou que a condição para que a vacina seja distribuída na União Europeia (UE), e seja produzida de forma conjunta, consiste na autorização da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) e confirmou que a Rússia já apresentou o pedido correspondente.

Nesse sentido, Merkel assinalou que em recente contacto telefónico com o Presidente russo Vladimir Putin, lhe ofereceu o apoio técnico do Instituto Paul Ehrlich (PEI), competente a nível federal na área das vacinas e medicamentos biomédicos, pelo facto de nem todos os processos e documentos exigidos pela EMA corresponderem ao procedimento russo, precisou.

"Se a EMA autorizar esta vacina, então poderemos falar sobre uma produção conjunta e sobre a sua aplicação", disse a chanceler.

A dirigente alemã sublinhou ainda que "para além das diferenças políticas, que atualmente são grandes, pode-se cooperar na pandemia e no âmbito humanitário".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.