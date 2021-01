Ano Novo - Vida Nova

No início de cada ano costumamos pensar num conjunto de decisões que pretendemos tomar no novo ano que o farão ser melhor do que o ano anterior. Para muitos têm a ver com decisões alimentares, como sejam, por exemplo: vou comer de modo mais saudável; vou ingerir menos sal ou menos açúcar ou ambos; vou ingerir menos álcool. Para outros têm a ver com a sua condição física, como sejam: vou andar mais a pé; vou passar a ir ao ginásio;… As decisões também podem ser de índole financeira: vou poupar mais; vou fazer um complemento reforma; … Poderia dar muitos mais exemplos, mas penso que poucos pensaram em decisões que têm a ver com o ambiente de pandemia que vivemos. Aqui ficam alguns exemplos:

1) Vou utilizar a máscara sempre que estiver fora de casa. Esta decisão era muito importante para aqueles que insistem em não usar máscara devidamente colocada quando estão em locais públicos onde a vigilância não é apertada. Estes são muitos que utilizam a máscara como espécie de amuleto em que só por a carregarem na mão ou debaixo do queixo pensam que se estão a proteger ou a proteger os outros.

2) Vou respeitar a distância social evitando estar a menos de 2 metros das outras pessoas. Não vou estar em cima das outras pessoas quando falo com elas, mesmo estando todos de máscara e vou evitar falar quando estou sem máscara porque estou a comer. Penso que é altura de juntarmos à máxima educacional “não se fala com a boca cheia” a parte “nem sem máscara”.

3) Vou comprar mais produtos regionais, ou seja, sempre que haja uma alternativa de produção regional para o que se pretende adquirir, comprar essa alternativa. Deste modo iremos fomentar a manutenção e, quem sabe, a criação de emprego local.

4) Vou utilizar mais os serviços de entrega em casa de refeições confecionadas nos restaurantes, deste modo iremos apoiar um setor que viu a sua procura diminuída de modo muito significativo. Que tal marcarmos almoços ou jantares virtuais com os amigos e familiares em que todos estão a ser servidos pelo mesmo restaurante e conversarmos online?

5) Vou ser mais solidário, ajudando o próximo sempre que puder…

Por certo muitas mais decisões os leitores poderiam sugerir, mas acredito que todos nós podemos ser parte da solução do problema evitando que o vírus se propague e ajudando os que necessitam do nosso apoio. Se fizermos a nossa parte veremos que 2021 não precisa ser ainda pior do que 2020 como o início do ano parece prever.