Pela primeira vez na Madeira um bebé nasceu a bordo do helicóptero da Força Aérea Portuguesa. Esta foi uma das notícias de primeira página da edição do DIÁRIO do dia 20 de Janeiro de 1995.

Maria Isilda Melim, de 36 anos, residente no Porto Santo, deu à luz um menino, quando a aeronave sobrevoava a Ponta de São Lourenço, motivo pelo qual deram-lhe o nome Lourenço.

Esta mesma edição dava conta de que o Ministério Público tinha aberto um inquérito para investigar carrinhas de táxi “ilegais”.