Decorrem obras de remoção de telhados de amianto no Comando Operacional da Madeira

Estão a decorrer, desde o passado dia 14 de Janeiro, obras para remoção dos telhados de amianto dos pavilhões 2 e 3 do Comando Operacional da Madeira.

"Os trabalhos estão a ser efectuadas com a autorização da Direcção Regional do Trabalho e da Ação Inspectiva do Governo Regional da Madeira e de acordo com as normas em vigor para a protecção sanitária dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto", explica através de um comunicado de imprensa.

"A presente empreitada compreende a remoção e substituição das coberturas de fibrocimento, por coberturas metálicas que venham a aumentar as condições de habitabilidade, o conforto térmico e acústico dos pavilhões e pretende também melhorar as condições da recolha das águas pluviais, assim como dotar os espaços de circulação comuns interiores de melhores condições de iluminação natural", acrescenta.

Além disso, explica que "esta intervenção está incluída no processo de requalificação dos alojamentos do pessoal que presta serviço no Comando Operacional da Madeira, e faz parte do plano estratégico 2020/2021, apresentado, há cerca de um ano, pelo actual Comandante Operacional, Contra-Almirante João Dores Aresta".