Árbitro Luís Godinho vai dirigir o 'clássico' FC Porto-Benfica

O árbitro Luís Godinho, da Associação de Futebol (AF) de Évora, vai dirigir o 'clássico' FC Porto-Benfica, na sexta-feira, da 14.ª jornada da I Liga, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Este é o segundo jogo 'grande' que Luís Godinho, de 35 anos, vai arbitrar esta temporada, depois de em outubro ter sido nomeado para o Sporting-FC Porto, da quarta jornada, que terminou empatado 2-2.

O 'clássico' em Alvalade foi um dos nove encontros da I Liga em que o árbitro eborense esteve presente, tendo dirigido, entre outros, o Famalicão-Benfica (1-5) e o Boavista-FC Porto (0-5), além do Famalicão-Sporting (2-2).

Já o videoárbitro (VAR) do 'clássico' será Hugo Miguel, da AF Lisboa.

O jogo entre FC Porto e Benfica, segundo e terceiro classificados, ambos com 31 pontos, está agendado para sexta-feira, a partir das 21:00, no Estádio do Dragão, no Porto.

Antes do 'clássico', entrará em campo o líder Sporting, com 35 pontos, que recebe o Rio Ave a partir das 18:30, numa partida que será arbitrada por Hélder Malheiro, da AF Lisboa.