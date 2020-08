Itália facilita uso de pílula para interrupção de gravidez

Segundo a informação exclusiva do jornal de centro-esquerda, as novas recomendações do Ministério da Saúde permitirão às mulheres que queiram abortar recorrer à pílula RU486 em ambulatório, quando até agora eram recomendados três dias de hospitalização.

Interrogado pelo La Repubblica, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, defendeu a sua opção: "Os argumentos científicos são muito claros. O Conselho Superior da Saúde e as sociedades de ginecologia e obstetrícia deram parecer favorável. Estas novas recomendações representam um avanço importante".

Em Itália, país de tradição católica, o recurso ao aborto, legalizado em 1978, é complicado devido a 70% dos ginecologistas invocarem objeção de consciência para não realizarem a interrupção voluntária da gravidez (IVG).

A pílula abortiva representa atualmente 20% das IVG, sendo o método cirúrgico o mais difundido.

Esta decisão permite ainda acabar com as disparidades entre as regiões que, em Itália, são responsáveis pela saúde.

Em julho, surgiu uma polémica quando a presidente da região da Úmbria (centro), Donatella Tesei, membro da Liga (extrema-direita), proibiu o recurso à pílula abortiva sem hospitalização. A decisão, criticada pelos partidos de esquerda e intelectuais como Roberto Saviano, levou milhares de mulheres em protesto às ruas.

A medida do governo de facilitar o recurso à RU486 já suscitou numerosas reações.

O jornal da Conferência Episcopal italiana, Avvenire, denunciou "um anúncio surpresa, feito apenas ao La Repubblica", que "abre caminho ao aborto farmacológico ao domicílio".

O Partido Democrático (PD, centro-esquerda, no poder) saudou uma decisão "justa" a favor do "aborto farmacológico, seguro e menos invasivo que por via cirúrgica", enquanto o partido Irmãos de Itália (extrema-direita) criticou "uma decisão absurda e perigosa".

Em 2018, último ano com dados disponíveis, registaram-se em Itália 76.328 IVG, menos 5,5% do que em 2017 e muito longe das 234.801 realizadas em 1983.