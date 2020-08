Classificativa do Rosário com piso seco e muita gente

O 'tiro' de partida para a 12.ª Prova Especial de Classificação - Rosário 1 - será dado às 13h04, altura em que as 'máquinas' vão iniciar a subida e consequente descida pela Encumeada (11,37 quilómetros), finalizando na Serra D'Água a 3.ª Secção do Rali Vinho Madeira 2020. Depois, seguir-se-á uma passagem pelo Parque de Assistências, para as devidas afinações e pausa para almoço.

Entretanto, neste que é um dos troços mais concorridos pelo público, o piso apresenta-se seco e as nuvens 'ficam' para o lado de São Vicente. Ainda assim, sente-se muito vento nesta freguesia localizada no vale ribeirabravense.