Nevoeiro, chuviscos e piso molhado na Ponta do Pargo

Depois da passagem pela Ponta do Sol, as 'máquinas' vão seguir para a Ponta do Pargo, freguesia que irá acolher a 11.ª e 15.ª Prova Especial de Classificação (PEC) do Rali Vinho Madeira. No extremo da Costa Oeste há nevoeiro e chuviscos, pelo que o asfalto, por consequência, encontra-se mais escorregadio.

Prova do piso molhado e dos estragos que pode causar é que um ciclista, que passava pela Ponta do Pargo nesta manhã de sábado, acabou por cair, conforme relata o repórter do DIÁRIO, Victor Hugo.

De resto, por volta das 9 horas, a estação metereológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) localizada nesta localidade apontava para uma temperatura a rondar os 20.º C, com os níveis de humidade a estarem cifrados nos 98%.