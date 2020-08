As 'máquinas' já passam pela Ponta do Sol (10.ª PEC) e há muita gente que não prescinde de ver o Rali Vinho Madeira no sítio mais concorrido desta Prova Especial de Classificação. À semelhança do que se sucedeu ontem, o distanciamento social continua a ser uma das falhas do público, mas em contrapartida o uso da máscara é quase generalizado.