Saiba onde e a que horas o rali vai passar este sábado

Miguel Nunes segue na liderança do Rali Vinho Madeira, mas ainda faltam oito Provas Especiais de Classificação (PEC), pelo que ainda há muito por percorrer até à glória final. E por falar em correr faltam precisamente 78 quilómetros e 920 metros para o final desta edição, distância que as 'máquinas' terão de traçar nas duas passagens por Câmara de Lobos (10,32km), Ponta do Sol (8km), Ponta do Pargo (9,77km) e Rosário (11,37km).

Constate por isso no quadro em baixo o programa delineado pela organização para este sábado, com a festa a culminar na Praça do Povo, pelas 18h30, altura em que será derramado muito champanhe e onde será aclamado o grande vencedor da 61.ª edição do RVM.