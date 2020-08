Obras no topo das contratações públicas

As obras voltaram a dominar as contratações públicas. A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado revela que, no passado mês de Julho e pela primeira vez desde o início da pandemia, as empreitadas absorveram a maior fatia do investimento público. Tecnovia e AFA ganharam, em consórcio, contratos no valor de 35 milhões.

Hoje arranca a segunda etapa do Rali Vinho Madeira, cuja primeira etapa terminou ontem com supremacia madeirense: Miguel Nunes lidera a prova, que é retomada pelas 10h41 de hoje, e tem Pedro Paixão e Alexandre Camacho por perto. O DIÁRIO mostra também que no primeiro dia os ajuntamentos foram frequentes, apesar de todos os alertas feitos.

Num dia em que há boas notícias como os prémios atribuídos pelo Trip Advisor a vários hotéis da Região, fique a saber que o Reino Unido mantém a Madeira fora da 'lista branca', obrigando a 14 dias de quarentena os cidadãos residentes que viagem para o arquipélago.

E hoje é o terceiro e último dia das curtas férias de Marcelo Rebelo de Sousa no Porto Santo. O presidente da República que tem aproveitado para descansar, dar mergulhos e tirar muitas selfies na ilha dourada, tem oferecido grande projecção nacional ao Porto Santo.

Na edição de hoje fique a saber tudo sobre a 'Cultura Activa' que vai animar a ilha dourada entre 17 e 22 de Agosto. A iniciativa do DIÁRIO vai levar espectáculos de humor e música ao Centro de Congressos.

