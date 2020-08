Organização volta a apelar ao distanciamento social

A organização do Rali Vinho Madeira (RVM) lançou novo vídeo a alertar para a importância de manter o distanciamento social sob o mote "pense em si e nos outros. Mantenha a distância social".

No video lançado hoje no site oficial do RVM e no âmbito da campanha de sensibilização "a covid-19 ainda não foi embora" são vários os elementos das equipas que estarão à partida na edição de 2020 a apelar ao cumprimento das regras de segurança e de saúde. 'Apoiantes' da equipa de João Silva, Ricardo Teodósio, Miguel Nunes e Team Vespas são a voz do video de hoje.