Cruz Vermelha com novos fundos para combater pandemia na Venezuela

A oposição venezuelana anunciou, quinta-feira, que foi feita uma transferência à Cruz Vermelha Internacional de fundos de diversos organismos, destinados a combater a pandemia da covid-19, na Venezuela.

"A transferência de recursos à Federação Internacional da Cruz Vermelha (IFRC) tornou-se efetiva, no âmbito de um acordo para a emergência gerada pela covid-19 na Venezuela", anunciou Miguel Pizarro, através da sua conta no Twitter.

Pizarro, que é representante da oposição na Organização das Nações Unidas, explicou que "tal como no caso de um acordo com a Organização Pan-americana da Saúde, estes recursos estão destinados para a dotação de suprimentos para hospitais e profissionais da saúde, que estão na linha da frente, lutando para atender as vítimas da pandemia".

A transferência, cujo valor não foi revelado, tem por base um acordo entre a oposição venezuelana e o Governo do Presidente, Nicolás Maduro, que permite que os fundos sejam administrados por organismos internacionais, com a aprovação de ambos os setores políticos venezuelanos.

A 30 de julho, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou que foi assinado um acordo com a Organização Pan-americana da Saúde que permitiu ao Governo venezuelano aceder a 10 milhões de dólares (8,44 milhões de euros) para apoiar os profissionais da saúde e pacientes com a covid-19.

O acordo, que envolveu o Governo venezuelano e a oposição, permitiu a distribuição de material de proteção médica e de atenção a pacientes nos Estados venezuelanos de Zúlia, Táchira, Bolívar, Apure e Miranda, que registavam surtos de contágio altos.

Na Venezuela estão confirmados 22.299 casos de pessoas infetadas e 195 mortes associadas ao novo coronavírus. Estão também dados como recuperados 12.146 pacientes.

O país está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.

Os voos nacionais e internacionais estão restringidos até 12 de agosto, estando a população impedida de circular entre os distintas municípios do país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 712 mil mortos e infetou mais de 19 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.