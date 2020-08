Marcelo "mata saudades" do Porto Santo e diz que "vale a pena cá vir"

Marcelo Rebelo de Sousa rendeu-se às águas cristalinas e tépidas que banham o extenso areal de 9 quilómetros da costa Sul da ilha do Porto Santo e desafiou os portugueses a visitarem a ilha dourada em qualquer altura do ano.

“Está óptima, uma maravilha, com uma transparência total”, referiu o Presidente da República falando ao DIÁRIO enquanto se deliciava com a transparência da água do mar, a uns convidativos 24 graus de temperatura e sob um sol radioso.

Num mergulho demorado, até porque muitos dos banhistas, sobretudo naturais da Madeira, não quiseram perder a oportunidade para tirar uma selfie com Marcelo dentro de água, o Presidente da República reiterou ao DIÁRIO: “Vale a pena cá vir e aproveitar, pode vir em Agosto ou Abril, em qualquer altura do ano”, até porque o clima é ameno durante “o dia e a noite” e a ilha tranquila.

Marcelo Rebelo de Sousa confessou que as férias no Porto Santo são uma forma de “matar saudades” do tempo em que visitava a ilha na companhia dos filhos.

“Vim cá matar saudades do tempo em que vinha com os meus filhos e dar um sinal a todos de que vale a pena cá vir e de que não se pode perder uma ocasião para visitar, conhecer e gozar as férias”, transmitiu o Presidente quando ainda estava a banhos.