Aprovados regulamentos que permitem integrar Funchal na Rede Nacional de Museus

"É um orgulho poder projectar o Funchal a partir do maior bairro que a cidade tem, o Bairro da Nazaré".

A afirmação é do ex-morador e presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia na sequência da reunião semanal do executivo que, esta quinta-feira, dia 30 de Julho, realizou-se "pela primeira vez na história do Funchal" nas instalações da Associação OLHO.te, no Bairro da Nazaré, na freguesia de São Martinho, no âmbito das Presidências Abertas.

De destacar entre as deliberações desta reunião de câmara a aprovação, por unanimidade dos regulamentos internos dos museus Henrique Francisco Franco e Cidade do Açúcar, que permitiram à Câmara do Funchal ter os seus museus integrados na Rede Nacional de Museus (à qual concorre também o acervo cultural da própria CMF).

"Isto permitir-nos-á catapultar os nossos museus para uma dimensão nacional e colocar o Funchal junto das grandes cidades deste país", sublinhou o Miguel Silva Gouveia.

Nesta reunião de Câmara foram ainda deliberados: apoios, no valor de 113 mil euros, a atribuir a 13 entidades na área do desporto e, na área ambiental, cerca de 10 mil euros a três associações que desenvolvem o seu trabalho na área da causa animal.