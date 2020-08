Alterações nas carreiras dos Horários do Funchal

A empresa Horários do Funchal irá proceder a algumas alterações durante o dia de amanhã e sábado, devido à realização do Rali Vinho Madeira.

Em comunicado lançado no site oficial da empresa a mesma informa que, “devido à realização de uma prova de automobilismo, a Avenida do Mar (Faixa Sul), ficará encerrada ao trânsito, no dia de hoje, entre as 8 e as 10 horas, enquanto no sábado o mesmo acontece mas entre as 17h15 e as 19h30.

Deixamos aqui as seguintes alterações nas diversas carreiras do serviço urbano:

Pode consultar também as alterações nas diversas carreiras do serviço urbano através do site da empresa (http://www.horariosdofunchal.pt/) e clicando onde diz ‘Alterações’.