Equipas podem ter pela frente 'tempo instável'

A previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dois dias é a seguinte aponta para alguma chuva na Madeira, o que poderá ser mais um obstáculos para as equipas que irão participar na edição de 2020 do Rali Vinho Madeira.

Segundo a organização e com base nas previsões do IPMA o dia de amanhã apresentará "céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir do final da manhã. Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir do meio da tarde. Vento fraco, temporariamente moderado (20 a 30 km/h) do quadrante norte.

Já no sábado o céu apresenta-se com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado até início da manhã, e com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte.