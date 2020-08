Mulher ferida em queda aparatosa na frente mar do Funchal

Uma mulher sofreu ferimentos de alguma gravidade na sequência de uma queda aparatosa na zona dos tetrápodes do enrocamento de protecção marítima, em frente à Casa da Luz, na marginal do Funchal, no final da tarde desta segunda-feira.

Doze elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, auxiliados por uma ambulância e duas viaturas de apoio, foram mobilizados para o local pelas 20 horas, estando neste momento a efectuar a operação de socorro da vítima que se encontra consciente.

Tudo indica que se trata de uma pessoa que habitualmente frequenta o serviço de apoio aos sem-abrigo. Ter-se-á desequilibrado e caído, sofrendo ferimentos nas pernas, ficando impossibilitada de se levantar sozinha.

Os bombeiros tiveram de se aplicar, usando material de resgate em montanha, para proceder ao socorro da vítima que ficou prostrada numa zona de difícil acesso, entre as estruturas de betão armado do enrocamento de protecção marítima.

A vítima apresenta escoriações nos membros, foi imobilizada em plano duro e transportada numa ambulância para o hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia Marítima está a tomar conta da ocorrência.