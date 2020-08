Chegam ao fim as conferências de imprensa do IASAÚDE

A habitual apresentação do boletim epidemiológico da covid-19 da Região, que acontece às sextas-feiras, com apresentação do secretário regional da Saúde e a vice-presidente do IASAÚDE, chegou ao fim.

Assim, "a comunicação do ponto de situação epidemiológica da covid -19 na RAM irá manter-se no registo diário, inclui fins de semana e feriados, através dos boletins informativos", informou a Secretaria Regional de Saúde através de comunicado de imprensa.

Recorde-se que a primeira conferência realizou-se a 11 de Março e ocorreu com actualizações DIÁRIAS até dia 10 de Maio último, altura em que passou a ter uma periodicidade semanal.

Poderá continuar a obter a informação actualizada sobre a situação do coronavírus na Região através do seu DIÁRIO.