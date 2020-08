Conheça os destaques da agenda desta sexta-feira, dia da cidade do Funchal

Às 09 horas, iniciam-se as comemorações do dia da cidade do Funchal, na Igreja do Colégio, com o Coro de Câmara da Madeira. Às 10h15, decorre o hastear das bandeiras, na Praça do Município e, às 11 horas, realiza-se a sessão solene e entrega de medalhas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A iniciativa ‘Cultura Activa’, dinamizada pelo DIÁRIO em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo, prossegue com a celebração especial dos 100 anos de Amália, num espectáculo intimista, apresentado por Vânia Fernandes, no Centro de Congressos. A cantora será acompanhada por Marco Abrantes na viola e por Pedro Marques na guitarra portuguesa, pelas 22h30.

O projecto 'Summer Sounds' marca presença no concelho de Machico, nos jardins do Solar de São Cristóvão, com Miguel Pires Trio. O concerto realiza-se, pelas 19 horas. Esta formação musical, que surgiu há 17 anos, é constituída por Lino Ornelas (bateria), Ricardo Dias (viola baixo) e Miguel Pires (piano e voz).

Decorre mais uma edição dos ‘Sunsets Terrace’, no topo do Castanheiro Boutique Hotel. Todas as sextas-feiras, até Setembro, há cocktails, tapas e música a partir das 18 horas.

Há para ver uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de Bacurau.

A Câmara da Ponta do Sol prossegue o Ciclo de Cinema de Verão dedicado à Sétima Arte italiana. Pelas 21h45, no jardim da Loja do Munícipe, será exibido ‘A Estrada’.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe mais uma noite divertida com o popular videojogo de cultura geral ‘Dr. Why Madeira’.

O DJ Celso Velosa estará, a partir das 22 horas, na cabina de som do 23 Vintage Bar.

O Old Town Bar apresenta o DJ Jaime Freitas até às 2 da manhã.

Realiza-se o Copacabana Open Air Experience’ no Jardim Sul do Casino com o DJ Luís Gonçalves. No Garden vão estar Michael C e Nelson Caires em formato ‘back to back’.

Há Vespas com sabor a Jam, das 22 horas à 2 da manhã, na Avenida Sá Carneiro. As sonoridades estarão a cargo de Ricardo Campos.

No âmbito das ‘Noites ao Luar’ há Festa da Sidra no 'Porto Santo Beach Club' com Joana Câmara e Berna Soares. A sessão de música ao vivo decorre, entre as 21h30 e as 23 horas.

Marta Henriques e o DJ Oswal Cool estarão no Essência Restaurant & Lounge, em São Vicente. O evento tem início marcado para as 20 horas.

Sarah Borges e Amaro Fernandes estão de volta ao Naval Bar & Restaurant, no Clube Naval do Funchal.

O Taskaki acolhe mais uma vez o seu residente, DJ Sil.

Também no Porto Santo, a Quinta da Tamargueira recebe o artista Tiago Sena Silva, pelas21 horas.