Conheça os destaques da agenda desta quinta-feira, dia 6 de Agosto

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 16 horas, em Santo António, as instalações da empresa 'Noblepassion Lda', localizada na Travessa das Preces. O seu proprietário é o empresário Francisco António Ferreira López. A empresa dedica-se à fabricação, comercialização e exportação de sacos de papel para diversos usos.

O grupo parlamentar do PSD realiza, às 11h30, uma iniciativa junto ao Calamar Hotel, em São Vicente.

Às 12 horas, a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, apresenta no Edifício do Campo da Barca, a nova campanha de sensibilização para o não abandono de resíduos verdes e monstros na via pública. A campanha, intitulada ‘Pega O Monstro’, conta com o apoio do grupo humorístico ‘4Litro’.

O grupo parlamentar do Partido Socialista promove, pelas 11 horas, uma conferência de imprensa junto à Escola Básica dos 2.º e 3. ciclos de Santo António, no Funchal. A iniciativa terá como porta-voz o deputado Rui Caetano.