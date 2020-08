Madeirenses podem certificar veículos clássicos a 29 de Agosto

No sábado da próxima semana (29 de Agosto), nas instalações na C. Santos VP do Funchal, realizam-se certificações técnicas a veículos clássicos da Madeira. O procedimento, que é indispensável para fins de isenção de inspecção periódica e do imposto único automóvel (IUC), será assegurado por representantes do Museu do Caramulo, entidade legalmente reconhecida para certificar viaturas de interesse histórico.

Qualquer proprietário de um ou mais veículos clássicos pode requerer este processo, bastando para isso fazer a sua marcação, através do endereço [email protected] ou dos contactos telefónicos 232861270 e 910 931 915.

A direcção do Museu do Caramulo estará presente nesta sessão, que também vai servir para a celebração de protocolos com alguns clubes de automóveis clássicos da Região. Esta entidade é membro da Federação Internacional de Veículos Antigos (FIVA) e tem mais de 60 anos de experiência em veículos clássicos.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 144/2017, todos os veículos com mais de 30 anos que estejam certificados pelo Museu do Caramulo como sendo Veículos de Interesse Histórico passam a estar isentos da Inspecção Periódica Obrigatória, durante o período de validade da certificação. São considerados nesta categoria os veículos com pelo menos 30 anos de matrícula, de um modelo já não fabricado, objecto de conservação histórica, em estado original e sem características técnicas alteradas significativamente. Desde o início de 2020, os clássicos importados de um país da União Europeia com primeira matrícula anterior a 1981, passam a estar isentos de IUC. Com uma actualização legislativa ocorrida em Março de 2020, é possível a isenção de IUC para os veículos posteriores a 1981 se os mesmos estiverem certificados como Veículo de Interesse Histórico e tenham, pelo menos, 30 anos de idade desde a data do seu fabrico.