Clássicos regressam a Machico a 16 de Agosto

O grupo 'Domingo Clássico Madeira', com o apoio da Junta de Freguesia de Machico, vai pelo quarto ano consecutivo, celebrar na Madeira o 'Drive It Day/Clássicos da Revolução de Abril, 2020'.

Assim, no próximo dia 16 de Agosto, entre as e as 17 horas, estarão em exposição na cidade de Machico, mais precisamente na Praça do Fórum e na Alameda dos Plátanos, cerca de 120 automóveis clássicos e pré-clássicos e 30 motorizadas/motociclos.

A realização deste evento estava prevista para dia 19 de Abril, mas em devido à pandemia, foi então adiado para Agosto.

"Respondemos assim aos anseios de muitos proprietários e entusiastas, que têm saudades deste tipo de eventos", destaca a organização.

E recomenda:

"Tanto aos participantes como aos visitantes, que cumpram com as regras sanitárias emanadas pelas diversas autoridades, principalmente no que diz respeito ao uso de máscara e evitando ajuntamentos de pessoas ao redor das viaturas. Apelamos ao bom senso de todos, de modo a não criar problemas a ninguém".

De realçar que, no dia 8 de Agosto, pelas 19 horas, acontecerá a apresentação do evento, em formato 'Sunset', no 'Bar Varandas do Calhau', no Fórum Machico, onde será possível vislumbrar das viaturas que estarão em exposição.

Recorde-se que o 'Drive It Day/Clássicos da Revolução de Abril, 2020' resulta da fusão de dois eventos: a exposição 'Clássicos da Revolução de Abril de 1974', que era organizada pela Junta de Freguesia de Machico para assinalar o 25 de Abril e que, em 2017, aceitou juntar-se ao 'Drive It Day', uma efeméride assinalada em muitos países europeus, que relembra uma prova de velocidade e resistência que se realizou em Londres no dia 23 de Abril de 1900.