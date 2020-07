Cancelado passeio de automóveis clássicos ‘Harvey Foster’

O Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM) cancelou o ‘Harvey Foster Classic - New Road’, inicialmente agendado para este domingo, 26 de Julho.

"Infelizmente, no próximo domingo não haverá o Passeio Harvey Foster. O CACM, não consegue cumprir com as Resoluções dos Governos (Nacional e Regional)", revelou o presidente do CACM, António Martins, referindo que "por ser um passeio é não uma prova, mesmo sendo ao ar livre, já não é possível levar o evento para a estrada"

Do programa constava a concentração junto ao Grand Café Penha de Águia, seguida de uma visita à Exposição Harvey Foster no Museu de Fotografia da Madeira Atelier Vicentes.

A saída para Câmara de Lobos estava agendada para as 11h30 e o regresso ao Funchal para as 13 horas.