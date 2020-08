PSD prepara soluções para período pós-Verão no Porto Santo

Fazer o balanço ao primeiro semestre do ano – fortemente marcado pela pandemia covid-19 – analisar as medidas levadas a cabo para minimizar os impactos daí decorrentes e sublinhar a progressiva retoma económica da Ilha, nomeadamente foram alguns dos objectivos do encontro promovido, hoje, dia 6 de Agosto, pela Comissão Política do PSD Porto Santo, que serviu também para preparar novas respostas sociais e económicas do PSD para o período pós-verão.

Este encontro envolveu os representantes da Câmara e da Assembleia Municipal, da Junta e da Assembleia de Freguesia, dos Trabalhadores Social Democratas (TSD) e, também, o deputado eleito pela Ilha à Assembleia Legislativa Regional,

"É essencial que se continue a trabalhar em prol da população e, não, em função de calendários eleitorais ou de aproveitamentos políticos que, promovidos por alguns Partidos e Movimentos da Oposição, nada acrescentaram nem muito menos resolveram os problemas que, neste período, afectaram gravemente o Porto Santo”, afirmou o presidente da Comissão Política local do PSD, Roberto Silva.

Enumerando as medidas implementadas pelo Governo Regional (a Linha Covid-19, o regime de lay-off, os apoios disponíveis pela Segurança Social, as isenções aos comerciantes e ao alargamento do subsídio de mobilidade marítimo aos meses de Verão) Roberto Silva diz não ter dúvidas de que

"Foi graças à estratégia e às medidas acertadas que foram tomadas, pelo executivo regional em articulação com as entidades locais, que o Porto Santo é, hoje, o concelho da Região onde a retoma está a decorrer mais rapidamente”.

Uma estratégia que, conforme alerta, "deve ser reforçada logo após o Verão", uma "altura em que as dificuldades irão intensificar-se" e relativamente às quais “é fundamental que exista a devida preparação, antecipação e resposta".

Os social-democratas aproveitaram ainda a ocasião para deixar um apelo para que os porto-santenses e todos os que visitem a Ilha “cumpram com as regras emanadas pelas Autoridades de Saúde, na certeza de que o sucesso deste período de Verão, com maior afluência de pessoas ao Porto Santo, depende de todos”.