PSD destaca reforço dos apoios na vertente social no 'Suplementar'

O grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, o reforço dos apoios na vertente social, no Orçamento Suplementar de 2020.

Numa visita ao Centro Luís de Camões, a deputada Rubina Leal salientou que 49% das verbas do Orçamento são alocadas a esta área, relativamente ao orçamento inicial, prevendo-se mais 141 milhões de euros para as funções sociais.

A deputada lembrou que a pandemia teve “consequências devastadoras” sobre as famílias, sobretudo no que se refere à retirada de rendimentos, pelo que é importante e necessário “reforçar e apoiar” ainda mais.

“Existem vários instrumentos, várias medidas e vários programas que acodem à falta de rendimento das famílias”, referiu, sublinhando que é preciso ter a “consciência de que a crise provoca desigualdade e exclusão”. Daí a importância do reforço do apoio nesta área, sendo “de salientar esta medida e a forma como o Governo Regional vem acautelar essa perda de rendimentos e a compensação das famílias por esta situação”.

O Centro Luís de Camões é uma entre as muitas instituições parceiras do Governo Regional, no que se refere à resposta social, tendo a particularidade de actuar em diferentes valências desta área.